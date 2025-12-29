Почти 50 тыс. казаков приняли участие в СВО

Атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов отметил, что из них большая часть находится под контрактом

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. 19 тыс. казаков находятся сейчас в зоне СВО, всего почти 50 тыс. приняли участие в спецоперации. Об этом ТАСС сообщил атаман Всероссийского казачьего войска (ВсКО) Виталий Кузнецов.

"Мы сегодня говорим о том, что казаки с самого начала специальной военной операции объединились, поддержали президента в его решении о начале специальной военной операции, в поддержке мирных жителей Донбасса. Мы знаем, что сегодня у нас на передовой находятся более 19 тыс. казаков, из них большая часть находится под контрактом. Всего в специальную военную операцию пошли уже более 49 тыс. казаков. Казачество - это надежная опора государства, поддержка президента, народа, как это и было исторически", - сказал атаман.

Он уточнил, что порядка 12 тыс. казаков заключили контракт с Минобороны, еще 7 тыс. - находятся в добровольческих подразделениях, которых к концу 2025 года создано 27. Более 5 тыс. казаков удостоены государственных наград за службу, 12 - получили звание Героев России.

"Кстати, хотел бы сказать о нашей молодежи. Если в начале 2022 года по батальонам, которые мы заводили, был средний возраст 45 плюс, то сегодня у нас очень много молодежи. Операторы дронов, специалисты по радиоэлектронной обороне и многое другое - это молодежь. Мы стараемся в наше подразделение младше 21 года не брать, и очень много молодежи стремятся попасть в подразделение", - отметил атаман.