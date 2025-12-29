Над Новгородской областью сбили 23 украинских БПЛА за два часа

Беспилотники уничтожили в период с 07:00 до 09:00 мск

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за два часа сбили 23 украинских беспилотника над Новгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"29 декабря в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Новгородской области", - сказали там.