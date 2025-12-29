Матвиенко: аналогов "Орешника", "Посейдона", "Буревестника" в мире нет

Председатель СФ поблагодарила российский ВПК за сделанное в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военно-промышленному комплексу России надо сказать слова благодарности за то, что было сделано в 2025 году, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.

"За этот уходящий год также хотелось бы сказать огромные слова благодарности нашему военно-промышленному комплексу, который под руководством верховного главнокомандующего сделал все, чтобы обеспечить наших бойцов всем необходимым вооружением, всем тем, что нужно для победы", - сообщила Матвиенко в интервью "России-24".

Также она отметила, что российские ученые и конструкторы разработали и внедрили новые виды вооружения - комплексы "Орешник", "Посейдон", "Буревестник", которые не имеют аналогов в мире.

"Это, конечно, тоже огромное достижение, и наши оппоненты просто не могут теперь с этим не считаться", - сообщила Матвиенко.