В ДНР заявили, что ВСУ отходят с позиций в Запорожской области

Советник главы региона Игорь Кимаковский отметил, что только за последние сутки полк лишился больше половины взвода

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Солдаты штурмового полка ВСУ по распоряжению командиров на местах отходят с позиций в окрестностях села Терноватое Запорожской области. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, после массированных ударов по их позициям, только за последние сутки полк лишился больше половины взвода.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"33-й штурмовой полк ВСУ отходит с позиций у Терноватого из-за массированных ударов ФАБ. Такое решение приняли командиры на местах. Только за последние сутки потери в полку - больше половины взвода", - сообщил Кимаковский.