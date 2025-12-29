Российские бойцы уничтожили пять тяжелых БПЛА и две огневые точки в ДНР

Также в МО РФ отметили работу разведчиков 70-й мотострелковой дивизии, которые обнаружили и передали координаты наблюдательного пункта ВСУ расчетам артиллерии

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пять гексакоптеров "Баба-яга", две огневые точки, а также три наблюдательных пункта и два блиндажа ВСУ на константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении в ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в светлое время суток операторами БПЛА Южной группировки войск были выявлены и уничтожены два тяжелых дрона многоразового использования - октокоптеры R-18 ("Баба-яга") ВСУ. При обнаружении незамедлительно было принято решение на их уничтожение. В результате поражения ударными FPV-дронами <…> тяжелые дроны противника были сбиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что три других гексакоптера ВСУ "Баба-яга" были уничтожены в ночное время суток.

В ведомстве также рассказали о боевой работе 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск, которая в боях на константиновском направлении уничтожила две огневые точки с живой силой противника.

Также была отмечена работа разведчиков 70-й мотострелковой дивизии, которые обнаружили и передали координаты наблюдательного пункта ВСУ расчетам артиллерии. "Точным огнем из 122-мм орудия Д-30 НП с живой силой противника был уничтожен", - сообщили там.

В Минобороны добавили, что еще два наблюдательных пункта, а также два блиндажа были обнаружены и уничтожены в районе населенного пункта Артема на константиновском направлении СВО в ДНР.