ТАСС: ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области

В российских силовых структурах рассказали, что Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери, лишившись по меньшей мере танка, трех боевых бронированных машин и пикапа, а также значительной части живой силы

© Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ВСУ предприняли неудачную попытку контратаки в направлении Воздвижевки - Варваровки в Запорожской области, потеряв танк и значительную часть живой силы. Также бойцы Восточной группировки войск взяли в плен украинских военных, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Вчера противник в свете неудач на гуляйпольском направлении предпринял попытку исправить положение. Неприятель из состава формирования "Волки да Винчи" численностью до 50 человек на двух автомобилях, четырех боевых бронированных машинах при поддержке трех танков Т-64 попытался прорвать оборону группировки войск "Восток" в направлении Воздвижевки - Варваровки", - сказал собеседник.

Он добавил, что ВСУ понесли тяжелые потери, лишившись по меньшей мере танка, трех боевых бронированных машин и пикапа, а также значительной части живой силы. Некоторые украинские военнослужащие были взяты в плен.

"Предположительно, данная атака имела своей целью преимущественно медийный эффект", - уточнил собеседник.