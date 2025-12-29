В районе Красноармейска уничтожили Abrams ВСУ
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" совместно с псковскими десантниками уничтожили танк Abrams противника в районе Красноармейска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В результате разведывательных мероприятий расчетов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" и подразделений псковских десантников на одной из дорог к западу от Красноармейска в ДНР был обнаружен обездвиженный американский танк M1A1 Abrams ВСУ. Серией ударов операторов дронов-камикадзе танк украинских боевиков был уничтожен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорание и уничтожение танка было зафиксировано средствами объективного контроля.
На предоставленных военным ведомством кадрах также запечатлена работа операторов БПЛА "Рубикона" по уничтожению пунктов временной дислокации, укрытий, техники и живой силы противника.