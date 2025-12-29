В районе Красноармейска уничтожили Abrams ВСУ

По танку нанесли серию ударов дронами-камикадзе

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" совместно с псковскими десантниками уничтожили танк Abrams противника в районе Красноармейска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате разведывательных мероприятий расчетов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" и подразделений псковских десантников на одной из дорог к западу от Красноармейска в ДНР был обнаружен обездвиженный американский танк M1A1 Abrams ВСУ. Серией ударов операторов дронов-камикадзе танк украинских боевиков был уничтожен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание и уничтожение танка было зафиксировано средствами объективного контроля.

На предоставленных военным ведомством кадрах также запечатлена работа операторов БПЛА "Рубикона" по уничтожению пунктов временной дислокации, укрытий, техники и живой силы противника.