ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 360 военных

Потери ВС Украины в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 205 военнослужащих

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 360 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 205 военнослужащих, "Запад" - более 210 военнослужащих, "Южная" - до 205, "Центр" - более 495, "Восток" - до 190, "Днепр" - свыше 55 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Юг"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Андреевка, Алексеевка и Варачино в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Графское, Рубежное и Старица в Харьковской области. ВСУ потеряли девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка в Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка в ДНР. Потери ВСУ составили пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также бронемашину Iveco итальянского производства и бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены 21 пикап и 5 складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черевковка, Алексеево-Дружковка, Долгая Балка, Резниковка и Славянск в ДНР. Противник потерял пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль Hummer производства США, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада материальных средств.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Гавриловка, Крутояровка, Новопавловка в Днепропетровской области, Торецкое, Светлое, Гришино, Шевченко, Шиловка, Белицкое, Водянское, Доброполье и Новый Донбасс в ДНР.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Братское, Великомихайловка в Днепропетровской области, Бойково, Терноватое и Зализничное в Запорожской области. ВСУ потеряли бронетранспортер и 16 автомобилей.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка, Лукьяновское в Запорожской области и Садовое в Херсонской области. Уничтожено девять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.