ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 153 районах
Редакция сайта ТАСС
09:16
обновлено 09:22
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - сказали в министерстве.