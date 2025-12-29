ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 153 районах

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - сказали в министерстве.