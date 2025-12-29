Средства ПВО РФ сбили за сутки 140 беспилотников ВСУ
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 2 оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 805 беспилотных летательных аппаратов, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 775 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 240 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 291 единица специальной военной автомобильной техники.