Средства ПВО РФ сбили за сутки 140 беспилотников ВСУ

Также за сутки были уничтожены две оперативно-тактические ракеты "Гром"

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 2 оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 805 беспилотных летательных аппаратов, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 775 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 240 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 291 единица специальной военной автомобильной техники.