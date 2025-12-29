Бойцы "Запада" отразили две атаки ВСУ, не допустив прорыва в Купянск

Были уничтожены 26 боевиков и 17 единиц военной техники

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" за сутки отразили две атаки формирований ВСУ, включающих иностранных наемников, не допустив их прорыва в Купянск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, включая иностранных наемников, в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Уничтожены 26 боевиков и 17 единиц военной техники", - говорится в сообщении.