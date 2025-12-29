В ДНР заявили, что освобождением Дибровы ВС РФ усиливают охват Красного Лимана

Советник главы региона Игорь Кимаковский отметил, что это также дает возможность российским войскам продвинуться вдоль населенного пункта

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Диброва в ДНР позволяет российским войскам усилить охват Красного Лимана с южной стороны, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"[Освобождение населенного пункта] Диброва позволяет нашим силам продвинуться вдоль Красного Лимана и усилить его охват с южной стороны", - сказал Кимаковский.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР.