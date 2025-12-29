В ДНР заявили, что освобождением Дибровы ВС РФ усиливают охват Красного Лимана
ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Диброва в ДНР позволяет российским войскам усилить охват Красного Лимана с южной стороны, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"[Освобождение населенного пункта] Диброва позволяет нашим силам продвинуться вдоль Красного Лимана и усилить его охват с южной стороны", - сказал Кимаковский.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР.