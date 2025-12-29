Путин на совещании предложил обсудить состояние в зоне СВО

Президент РФ также призвал затронуть планы на ближайшую перспективу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле предложил обсудить текущее состояние дел на линии фронта в СВО и планы на ближайшую перспективу.

"Сегодня основное внимание уделим текущему состоянию дел на линии боевого соприкосновения, поговорим о результатах работы, заслушаем доклады командующих группировками войск о результатах выполнения задач подчиненными соединениями и воинскими частями, а также обсудим планы на ближайшую перспективу", - сказал глава государства, открывая совещание по ситуации в зоне СВО.