В Пскове 76-й дивизию наградили орденом Александра Невского

Военнослужащих и ветеранов поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников

ПСКОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения орденом Александра Невского 76-й десантно-штурмовой дивизии состоялась в Пскове, участие в мероприятии принял заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Сергей Чубарыкин. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"За мужество и отвагу личного состава 76-я десантно-штурмовая дивизия награждена орденом Александра Невского. В торжественной обстановке начальник воздушно-десантной подготовки - заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Сергей Чубарыкин прикрепил орден к полотнищу знамени дивизии и к навершию - орденскую ленту. Удостоверение к госнаграде вручено врио командира 76-й дивизии гвардии полковнику Александру Солодовникову", - отмечается в сообщении.

Военнослужащих и ветеранов псковского соединения, которые внесли свой вклад в получение высокой награды, поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что в этом году это уже не первая церемония чествования псковских бойцов. Ранее орденом Александра Невского награждались десантно-штурмовые полки соединения.

"Нашу дивизию Верховный главнокомандующий многократно отмечал в числе самых эффективных и профессиональных подразделений Вооруженных сил России. Спасибо вам, всему личному составу, за верность воинскому долгу, стойкость и отвагу. Признание ваших особых заслуг, профессионализма и героизма, проявленных при защите Отечества, - это честь для всей Псковской области. За вашей спиной - все жители нашей страны", - приводит пресс-служба слова губернатора.

По поручению президента РФ глава региона вручил государственные награды личному составу дивизии. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач СВО, военнослужащие отмечены медалями "За отвагу", "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" II-й степени и медалями Жукова. Личный состав дивизии поздравил и командующий Воздушно-десантными войсками страны Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский.

Сергей Чубарыкин отметил, что полученный орден - это заслуга мужества и отваги личного состава, который сейчас выполняет задачи на передовой, заслуга ветеранов дивизии, прошлых поколений Воздушно-десантных войск и жителей Псковской области, приближающих общую победу в тылу. "Личный состав дивизии продолжает выполнять боевые задачи. Опять на самом сложном направлении. Опять там, где нужен прорыв. Опять там, где ждут победу", - приводит пресс-служба словам замкомандующего ВДВ РФ.