ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Белоусов: ВС РФ в декабре достигли максимальных темпов продвижения в зоне СВО

Редакция сайта ТАСС
13:30
обновлено 13:54

Министр обороны РФ Андрей Белоусов

© Минобороны России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские войска в декабре достигли максимальных темпов продвижения за год в зоне СВО. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Белоусов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Ведутся [боевые действия] с опережением темпов. И, действительно, в декабре [ВС РФ] достигли максимальных темпов", - сказал он, докладывая президенту России Владимиру Путину. 

РоссияБелоусов, Андрей РэмовичВоенная операция на Украине