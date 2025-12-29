Белоусов: ВС РФ в декабре достигли максимальных темпов продвижения в зоне СВО

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские войска в декабре достигли максимальных темпов продвижения за год в зоне СВО. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Белоусов.

"Ведутся [боевые действия] с опережением темпов. И, действительно, в декабре [ВС РФ] достигли максимальных темпов", - сказал он, докладывая президенту России Владимиру Путину.