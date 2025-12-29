Путин: ВС РФ везде взламывают оборону противника

Президент РФ также отметил, что украинские формирования отступают по всей линии фронта

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские силы успешно продвигаются вперед, взламывая оборону противника, тогда как украинские формирования отступают по всей линии фронта. Это отметил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне СВО.

"Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника, - указал верховный главнокомандующий. - Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения".

Ранее Путин выслушал доклады командующих группировками, успешно осуществляющими наступление и освобождение от украинских формирований конституционных российских территорий.