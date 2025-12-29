Пленный из ВСУ заявил, что три дня шел в Купянск для съемки с флагом

По словам Сергея Гусара, на протяжении всего пути он видел много тел и сожженной техники

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украинский военнослужащий Сергей Гусар, попавший в плен во время вылазки в Купянск для проведения постановочной видеосъемки флага Украины, рассказал, что шел до цели три дня.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Сдался в Купянске в районе здания электросети. Задачи я не знаю. Командир поставил нам цель, чтобы мы зашли и незаметно прикрывали его. Сделали видеосъемку. И так же незаметно вышли оттуда. Туда, куда мы шли, куда мы пришли - я не ожидал - было много русских. И нас там ждали, мы попали в окружение. Один из наших открыл огонь. Его застрелили. Нам предложили сдаться. И мы согласились, потому что не было больше сил держаться. Мы шли трое суток до назначенной цели", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

По его словам, на протяжении всего пути он видел много тел и сожженной техники.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что ВСУ направили в Купянск шесть групп военных для проведения постановочной видеосъемки установки флага Украины на подконтрольной ВС РФ территории.