Марочко: освободив Диброву, ВС РФ могут развить наступление на Славянск

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Освобождение Дибровы ДНР позволяет армии РФ продвинуться к Славянску в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение Дибровы позволит нам продвигаться к населенному пункту Райгородок, который находится северо-восточнее населенного пункта Славянска. Это имеет для нас гуманитарную составляющую, поскольку там находится водохранилище, которое вооруженные формирования Украины искусственно перекрыли и нарушили подачу воды на территорию Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что переход под контроль РФ Райгородка позволит "частично купировать водную блокаду" территории ДНР, испытывающей дефицит воды.

Марочко добавил, что, взяв Диброву, российская армия также может ударить по флангам противника в Красном Лимане (украинское название - Лиман). "Это создаст довольно-таки серьезную угрозу для тех подразделений вооруженных формирований Украины, которые находятся в Красном Лимане", - сообщил собеседник агентства.

Об освобождении Дибровы в Минобороны РФ сообщили 29 декабря.