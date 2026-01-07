Статья

"Собрались всем двором и ушли на фронт". Как отец и сын приближают победу России

Бойцы с позывными Горбатый и Подлетос — отец и сын, родом из подмосковного Железнодорожного. С 2023 года они вместе выполняют боевые задачи в составе добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Волки". "После начала СВО мы всем двором, восемь человек, ушли на фронт. Потом и отец за нами ринулся", — рассказывает сын. О чувстве долга, взаимопомощи, а также семейных ценностях, остающихся незыблемыми на передовой, — в материале ТАСС к Рождеству

© Бригада "Волки" Добровольческого корпуса/ ТАСС

Бригада "Волки" ведет боевые действия в ДНР, на константиновском и краматорско-славянском направлениях. Горбатый и Подлетос – мобилизованные. Старший из них в зоне СВО является командиром взвода радиоэлектронной борьбы (РЭБ), главной задачей которого является подавление украинских беспилотников. "Опыт военной службы у меня имелся. В дальнейшем работал в МВД Москвы", — рассказывает он.

Сын военнослужащего с говорящим позывным Подлетос — пилот-штурман ударного беспилотного аппарата самолетного типа "Молния". В его задачи входит уничтожение различных объектов ВСУ, а также борьба с украинскими беспилотниками: тяжелыми дронами типа "Баба-яга" и разведывательными аппаратами. Когда началась спецоперация, юноша только-только отслужил срочную службу и работал грузчиком, искал свое место в жизни. "Потом началась СВО и все, пошел воевать, Родина позвала", — говорит боец.

"Хочу отомстить за всех"

За годы спецоперации Подлетос потерял почти всех друзей детства, вместе с которыми рос в одном дворе, и вместе с которыми ушел на фронт после начала мобилизации. Из смельчаков, отправившихся в зону СВО, в живых осталось всего несколько человек. "У меня была очень большая компания. Я тогда юным был, ушел воевать в 22 года, сейчас мне 25. Мы всем двором собрались и ушли — восемь человек. Потом батя подстраховал, понял, что мы уже пошли все и за нами ринулся. Как бы печально ни звучало, из всех в строю сейчас стоят уже дай бог несколько. Все мои пацаны уже на том свете. Ловлю себя на мысли, что я уже хочу это дело закончить ради принципа. Отомстить за всех, потому что этих людей я больше никогда не увижу", — говорит Подлетос.

По словам военнослужащего, сейчас его главная цель в жизни — помочь России одержать победу в спецоперации. Домой боец хочет вернуться только с победой, каким бы трудным ни был путь. Подлетос призвал всех военнослужащих армии России собраться с силами, чтобы помочь стране скорее начать жить мирной жизнью, вернув людям чистое небо над головой. "Чтобы не знали больше этих страданий, чтобы такие пацаны, как я, в 22 года не уходили на фронт. Ведь я всю свою молодость провел и оставил здесь", — говорит он.

Военнослужащий подчеркивает: он не жалеет, что в свое время принял решение отправиться на фронт. По словам Подлетоса, участие в СВО помогло ему познать жизнь и главные ценности. "Иногда замечаешь, что люди жалуются на отсутствие света, горячей воды или каких-то там начальников. Но все это несерьезно. Когда я столкнулся с серьезностью проблем здесь, то понял, как все бывает в жизни. Мировоззрение поменялось, жизнь голову поставила на место", — рассказывает он.

После того как Подлетоса мобилизовали, отец принял решение отправиться вслед за сыном. Они встретились всего месяц спустя. Причем до самого момента встречи сын не был в курсе, что отец пытается его отыскать. "Когда узнал, что сын уходит по мобилизации, то не смог находиться дома по моральным соображениям. Меня не так воспитали, чтобы дети воевали, а их отцы сидели дома и сочувствовали издалека. Неправильно это, не по-мужски", — говорит военнослужащий.

Горбатый спешно разобрался со всеми делами на гражданке, пришел в военкомат и попросил выдать ему повестку для отправки в зону СВО. Узнав о ситуации с его 22-летним сыном, мужчине пошли навстречу и выдали необходимые документы. Горбатый прибыл на сборный пункт, где уже находился Подлетос. Военнослужащий благодарит супругу, которая стойко выдержала очередной удар судьбы и без возражений приняла его решение. "Спасибо жене за поддержку. Она проводила меня до ворот сборного пункта, так мы и оказались вместе с сыном", — говорит он.

Тысяча целей за три года

За три года боевых действий Подлетос с боевыми напарниками уничтожили множество целей — более тысячи объектов. Оператор БПЛА работает с новейшими ударными дронами-камикадзе "Молния-2", позволившими ВС РФ существенно расширить свои тактические возможности. Беспилотники разработаны с учетом специфики современных боевых действий и демонстрируют высокую эффективность при выполнении самых разнообразных задач по поражению целей ВСУ. "За три года удалось поразить более тысячи целей: это живая сила, техника, опорные пункты, орудия. Все, что есть у врага, все цели поражены. Бьем противника очень сильно, достойно", — рассказывает Подлетос.

У отца и сына есть принципиальная позиция: боевые задачи они выполняют только порознь и никогда вместе. "У нас определенного рода договор между собой, мы на боевые задачи вместе не ходим. Я изначально поставил вопрос так, что сын не будет находиться у меня в подразделении моим подчиненным", — говорит Горбатый. Военнослужащий признается, что порой ему приходится нелегко от осознания, что любимый и единственный сын находится в зоне боевых действий. "Очень много душевных переживаний и запереть их совсем глубоко невозможно. Когда родной человек находится рядом с тобой на фронте, это бьет по нервам", — отмечает он.

В зоне СВО Горбатый и Подлетос продолжают оставаться в первую очередь отцом и сыном. Помогают друг другу во всем, подсказывают, поддерживают словом и делом. "Для меня слово отца — закон. Вот как он говорит, так я и делаю, что бы батя мне не сказал. Я на отца рассчитываю, я на него полагаюсь. Даже если мы поругались — у всех такие моменты бывают в жизни — отец всегда мне помогает, когда бы я ни подошел. За это я ему очень благодарен и также всегда поставляю отцу плечо. Подсказываю, помогаю личным примером и пытаюсь помочь найти ответы на трудные вопросы", — говорит Подлетос.

Однажды после определенной жизненной ситуации Горбатому было нелегко на сердце, и тут на помощь пришел сын. "Я поддерживал отца словами, говорил, что он справится. Что все это временные трудности. Да, было такое время. Но мы все преодолеем, все сможем. Сейчас тяжело, но придет время, когда мы сможем спокойно выдохнуть", — рассказывает боец.

Рождество на передовой

Родственники бойцов, оставшиеся дома, очень переживают за них и ждут поскорее обратно. Однако им намного спокойнее от понимания, что Горбатый и Подлетос воюют вместе. В случае чего у каждого из них есть родной человек, к которому можно обратиться за помощью. "Родных это однозначно успокаивает. Думаю, супруге спокойнее от того, что мы можем поддержать здесь друг друга во всех отношениях. Безусловно, жене сейчас тяжело, когда и я, и сын находимся вдали от дома. Мы тоже поддерживаем ее как можем", — говорит Горбатый.

Старший из бойцов отмечает, что самое главное для солдата — это отдых. Когда кто-либо возвращается после боевой задачи, и не важно, рядовой это или командир, самое главное дать человеку как следует отдохнуть, выспаться, привести себя в порядок. "Напутствиями я всегда направлю сына в нужное русло. Сын всегда во мне чувствует опору, я надеюсь на это. Всегда выручу его и подскажу в трудную минуту", — говорит Горбатый.

Рождество 7 января отец и сын будут отмечать там же, в зоне СВО, где не прекращают боевого дежурства. Если удастся — посетят рождественскую службу. Военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи без оглядки на праздничные дни. "У нас идет боевая работа. Постоянная, непрерывная. Конечно, если удастся, пойдем в храм. Отмечаем любые праздники в зоне СВО, по возможности, если нет поставленных боевых задач. Надо работать, работать и еще раз работать", — говорит Горбатый.

По словам бойцов, бригада "Волки" — крепкий и слаженный боевой коллектив, целеустремленный и ориентированный на победу. Военнослужащие подчеркивают, что командование старается обеспечить личный состав всем необходимым для успешного выполнения задач. Горбатый уверен, что победа России в спецоперации — вопрос времени. "Вспомним примеры прошлых конфликтов. Наши деды воевали и победили. Теперь мы повторим их успех. Наши войска двигались и будут двигаться вперед до выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим. Воюем уже ради принципа, за всех наших пацанов, зажмем врага до конца", — заявляет военнослужащий.

Екатерина Адамова