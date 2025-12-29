Пленный из ВСУ рассказал, как сослуживцы после учебы в Британии бежали в Польшу

Украинские военнослужащие спрыгивали из окон поезда, указал Алексей Валюков

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Направляющиеся на фронт после обучения в Великобритании украинские военнослужащие спрыгивали из окон поезда в Польше. Об этом рассказал военнопленный из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Алексей Валюков.

"Отправили в [учебный центр Сухопутных войск ВСУ] Десна, это за Киевом. Нас, в общем, спрашивали, не спрашивали - кто хочет, кто не хочет, - с Десны отправили в Британию. То, что мы учили там, оно тут вообще не нужно [было]. Убежало много, ближе к Польше, уже когда прилетели [туда]. Побежали, сумки бросали, убегали. Некоторые уже, когда пересекали границу на Украину, с поезда убегали, прямо из окон выпрыгивали", - сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Валюков сдался в плен на краснолиманском направлении. По его словам, из группы в три человека он остался один, так как двух других ликвидировали российские операторы дронов. "В лесу я прожил 20 дней без рации, без ничего. Ходил по лесу, там найду воды, там кусок хлеба. Вышли ваши: "Вас убивать или сдаетесь в плен?", - рассказал пленный.

"[В плену мне] первую помощь оказали, напоили чаем, закурить дали. Хлопцы, если слышите, не воюйте, не стреляйте, лучше сразу сдайтесь и останетесь живыми", - добавил украинский военнослужащий.