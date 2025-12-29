Мотострелки группировки "Восток" уничтожили семь штурмовиков ВСУ у Гуляйполя

Президент России Владимир Путин 27 декабря посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск, где ему доложили об освобождении Гуляйполя

Редакция сайта ТАСС

© Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск ликвидировали группу штурмовиков ВСУ из семи человек, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Пока Зеленский торгуется во Флориде, командование ВСУ продолжает суицидальные попытки испытать удачу и навести информационного шума. Очередные смертники из состава 425-го отдельного штурмового полка численностью до 1 отделения контратаковали южнее Гуляйполя. Подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии группировки "Восток" нанесли неприятелю огневое поражение, уничтожив до 7 военнослужащих", - рассказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин утром 27 декабря посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск, где ему доложили об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области.

Город Гуляйполе - серьезный район обороны, оборудованный противником в инженерном отношении, защищенный с севера и востока водными преградами - рекой Гайчур и ее притоками. Расстояние до Орехова - до 35 км, до Запорожья - до 90 км. Установление контроля над Гуляйполем позволит закрепиться на западном берегу реки Гайчур, а также создать угрозу обхода обороны противника в Орехове.