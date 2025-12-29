ТАСС: в Сумской области открыли кладбище якобы неопознанных солдат ВСУ
19:18
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Кладбище для якобы пропавших без вести украинских военнослужащих появилось в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
"Первое кладбище неопознанных солдат ВСУ открылось в Сумской области. Для этого в Конотопском районе выделили отдельный сектор на общем кладбище. Тела первых четырех неопознанных погибших захоронили на этой неделе", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что подобное кладбище ранее уже было открыто в Киеве.
В декабре силовики сообщали ТАСС, что благодаря подобным захоронениям, которые стали все чаще появляться на Украине, власти скрывают количество реальных потерь ВСУ.