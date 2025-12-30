Цивилева: в РФ выстроена комплексная социальная модель поддержки ветеранов СВО

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и руководитель "Защитников Отечества" отметила, что ветераны и их близкие направили в фонд 2,3 млн запросов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Главное достижение фонда "Защитники Отечества" за 2025 год - выстроенная комплексная социальная модель поддержки ветеранов СВО, основанная на индивидуальном подходе. Об этом ТАСС сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда Анна Цивилева.

"Основной результат, как я уже сказала, - выстроенная полностью система помощи, поддержки участников специальной военной операции и их близких. Эта система затрагивает все направления жизни, поэтому я ее называю уже экономическая социальная модель: абсолютно новая модель, которая заточена на персональное сопровождение, индивидуальный подход к каждому человеку", - отметила Цивилева.

Она сообщила, что ветераны специальной военной операции и их близкие направили в фонд 2,3 млн запросов на оказание помощи, 96% из которых были решены позитивно. Оперативному принятию решений способствует четко выстроенное межведомственное взаимодействие: фонд тесно сотрудничает с министерствами, ведомствами, правительством РФ и силовыми структурами, а также региональными властями. Это позволяет решать даже самые мелкие вопросы на бытовом уровне, будь то устройство ребенка в детский сад рядом с местом проживания, доставка дров или уборка снега.

Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по указу Президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов. Филиалы фонда работают во всех регионах России.