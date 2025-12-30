Пасечник посетил расположение подразделения 25-й армии

Глава ЛНР вручил бойцам госнаграды

ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетил расположение одного из подразделений 25-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ и вручил бойцам госнаграды. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Посетил расположение одного из подразделений 25-й общевойсковой армии России, чтобы поздравить наших защитников с наступающими новогодними праздниками. Вручил военнослужащим государственные и региональные награды за проявленное мужество, стойкость, верность долгу и высокий профессионализм при выполнении боевых задач", - написал Пасечник.

На встрече с командованием армии обсудили оперативную обстановку и вопросы обеспечения, добавил глава ЛНР.