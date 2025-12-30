Сотрудники "Калашникова" получили президентскую стипендию

В пресс-службе концерна подчеркнули, что все разработки активно применяются в зоне проведения специальной военной операции

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. 14 сотрудников "Калашникова" получили стипендию президента России за новые разработки в области стрелкового оружия и управляемых боеприпасов, сообщили в пресс-службе концерна.

"Руководством страны отмечены новые разработки в области стрелкового оружия и управляемых боеприпасов. Пять сотрудников концерна получили стипендии за выдающиеся достижения, еще девять - за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны и безопасности государства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что все разработки активно применяются в зоне проведения специальной военной операции.

"В очередной раз наши работники стали стипендиатами президента России. Это очень радостное событие для предприятия, всего коллектива, так как создание передовых образцов вооружения, которые активно применяются в зоне проведения СВО, - кропотливый научно-производственный труд, который по достоинству отметили на самом высоком уровне", - привели в пресс-службе слова генерального директора концерна, члена бюро Союза машиностроителей России Алана Лушникова.

В концерне напомнили, что стипендия работникам ОПК учреждена в 2013 году и выплачивается за достижения в отрасли на основании соответствующего указа президента России и постановления правительства.