Кабмин утвердил правила сборов резервистов для защиты важных объектов

Вслед за этим кабмин утвердил порядок выплат и возмещения расходов, формы справок о прохождении сборов, а также о назначении места и времени их проведения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила проведения сборов резервистов для защиты важных объектов. Постановление кабмина опубликовано на портале правовых актов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, на сборы для защиты важных объектов.

Вслед за этим кабмин утвердил порядок выплат и возмещения расходов, формы справок о прохождении сборов, а также о назначении места и времени их проведения.

Как отмечается в документе, "привлечение резервистов, направленных на специальные сборы, к исполнению иных обязанностей запрещается".