Сальдо: ВСУ предпринимают попытку массированной атаки БПЛА на Херсонскую область

О массированной атаке на объекты энергетической инфраструктуры со стороны ВСУ ранее сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 30 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ведут массированную атаку беспилотниками на Херсонскую область, экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА на территорию Херсонской области. Все экстренные и коммунальные службы приведены в готовность для оперативной ликвидации возможных последствий", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее о массированной атаке на объекты энергетической инфраструктуры со стороны ВСУ сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Без света в результате осталась большая часть населенных пунктов региона.