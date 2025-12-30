Боец Старцев прикрыл РСЗО "Град" от украинского дрона

Благодаря действиям ефрейтора расчет боевой машины продолжил выполнение боевой задачи по уничтожению позиций ВСУ и поддержке продвижения мотострелковых подразделений РФ, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Ефрейтор Виктор Старцев сбил на подлете дрон, направлявшийся на реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град", не допустив поражения техники. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Старцев действовал в составе расчета РСЗО и выполнял задачу по уничтожению противника. "Противник применил ударный БПЛА по боевой машине. Военнослужащий своевременно обнаружил FPV-дрон противника и огнем из стрелкового вооружения уничтожил его на подлете, не допустив поражения вверенной военной техники", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что благодаря профессионализму, решительности и отваге ефрейтора расчет боевой машины продолжил выполнение боевой задачи по уничтожению позиций ВСУ и поддержке продвижения российских мотострелковых подразделений.

В ведомстве также рассказали о ефрейторе Василии Турецкове, который эвакуировал раненого товарища и был атакован FPV-дроном противника. "В результате чего ефрейтор Турецков был ранен. Оказав себе медицинскую помощь, военнослужащий продолжил эвакуацию, благодаря чему раненый товарищ своевременно был доставлен на точку сбора раненых, остался живым и впоследствии вернулся в строй", - отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что в результате грамотных действий ефрейтора была выполнена поставленная боевая задача и не допущена гибель личного состава подразделения.