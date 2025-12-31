Расчеты БПЛА "Молния-2" сорвали подвоз боеприпасов ВСУ западнее Гуляйполя

В Минобороны уточнили, что уничтожение целей противника "снизило его возможности по ведению огня и маневру на данном участке"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Расчеты беспилотных комплексов "Молния-2" группировки войск "Восток" уничтожили артиллерийское орудие ВСУ и сорвали подвоз боеприпасов западнее населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчетами беспилотных авиационных комплексов "Молния-2" группировки войск "Восток" в ходе воздушной разведки выявлены огневые средства и маршруты подвоза боеприпасов противника западнее населенного пункта Гуляйполе. После доразведки и уточнения обстановки расчеты "Молния-2" нанесли точечные удары по выявленным целям. В результате уничтожено артиллерийское орудие ВСУ, а также легкая и грузовая автомобильная техника, задействованная для подвоза боекомплекта и материальных средств", - говорится в сообщении.

Инженер с позывным Баян рассказал, что операторы БПЛА в ходе выполнения задач на запорожском направлении уничтожают объекты ВСУ, помогая продвигаться российской пехоте. "Когда FPV не достает по дальности, подключается "Молния". Она работает на дистанции до 8-10 километров - для нее это нормально. Применяемся по скоплениям техники, при ротациях, по выявленным огневым средствам. Работаем скрытно, чтобы противник не смог нанести ответный удар", - рассказал боец.

В военном ведомстве уточнили, что уничтожение целей сорвало снабжение подразделений противника и "снизило его возможности по ведению огня и маневру на данном участке". Как добавили в Минобороны РФ, также артиллерийские расчеты САУ "Акация" группировки войск "Восток" уничтожили блиндажи ВСУ в лесополосах западнее Гуляйполя.