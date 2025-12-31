Расчет Д-30 уничтожил склад боеприпасов и живую силу ВСУ у Константиновки

Вызванная детонация после попадания в склад поразила украинских военных, находившихся поблизости, добавили в Минобороны

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 Южной группировки войск уничтожил полевой склад боеприпасов и группу украинских военных в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.

"Осуществляя разведку в районе населенного пункта Константиновка, операторы войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили местонахождение вражеского полевого склада боеприпасов и скопление живой силы противника. Координаты цели были доведены до расчета 122-мм гаубицы Д-30. Точным огнем артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии уничтожили полевой склад боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, вызванная детонация после попадания в склад уничтожила военных ВСУ, находившихся поблизости.