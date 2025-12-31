"Солнцепек" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в районе Купянска
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации противника на подступах к Купянску, сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" 6-й гвардейской армии группировки войск "Запад" нанес удар по пункту временной дислокации и живой силе ВСУ на западных подступах к Купянску. Удар был осуществлен на основании разведданных, полученных с использованием беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем", - говорится в сообщении.
Как отметил механик-водитель ТОС-1А с позывным Малой, расчеты "Солнцепека" работают преимущественно по западному подступу к Купянску, не давая ВСУ продвинуться и подтянуть свои резервы к городу.