Бойцы "Центра" оборудовали пункт временной дислокации к встрече Нового года

В Минобороны рассказали, что воины-гвардейцы в перерыве между выполнением боевых задач исполнили популярные песни под гитару, поздравили друг друга с наступающими праздниками и получили новогодние подарки

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск подготовили пункт временной дислокации к встрече Нового года в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" подготовили место временной дислокации к встрече Нового года в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что воины-гвардейцы в перерыве между выполнением боевых задач исполнили популярные в России песни под гитару, поздравили друг друга с наступающими праздниками и получили новогодние подарки.

"Создание праздничной атмосферы в зоне боевых действий позволяет военнослужащим немного расслабиться, почувствовать себя как дома, что существенно повышает морально-психологическое состояние бойцов и их способность выполнять свои боевые задачи", - добавили там.