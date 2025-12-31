ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Боевую задачу выполнил артиллерийский расчет 152-мм пушки "Гиацинт-Б", уточнили в Минобороны

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Артиллерийский расчет 152-мм пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" сорвал ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой пушки "Гиацинт-Б" 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" поддержали огнем штурмовые группы и уничтожили скопление живой силы на укрепленном опорном пункте формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после получения данных о скоплении живой силы ВСУ на укрепленном опорном пункте противника артиллерийский расчет размаскировал орудие и 152-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожил все выявленные вражеские цели на дистанции более 18 км. "Корректировка огня артиллерийского орудия велась в режиме реального времени операторами войск беспилотных систем группировки", - добавили в Минобороны РФ.