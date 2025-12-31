Марочко: Киев за год в боях у ЛНР потерял более 350 тыс. солдат и наемников

Наибольшие потери ВСУ понесли в боях в Харьковской области, рассказал военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

ЛУГАНСК, 31 декабря. /ТАСС/. ВСУ в боях на рубежах Луганской Народной Республики за год потеряли более 350 тыс. солдат и иностранных наемников. Наибольшие потери противник понес в боях в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Санитарные и безвозвратные потери противника на рубежах ЛНР за год составили порядка 353 595 украинских боевиков и наемников. Наибольшее количество живой силы противника уничтожено в Харьковской области", - сказал он, проанализировав данные Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил: за год российские бойцы уничтожили 424 танка, 3,2 тыс. орудий полевой артиллерии, более 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 1,8 тыс. станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 3 тыс. складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также более 15,5 тыс. различных боевых машин украинских войск.

Марочко отметил, что в 2025 году силы РФ уничтожили в три раза больше автомобильной техники, станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, складов боеприпасов, горючего и материальных средств, в сравнении с 2024 годом.