Марочко: ВС РФ в 2025 году освободили 54 поселения на Харьковщине, Сумщине и ЛНР

Как отметил военный эксперт, вооруженные формирования Украины полностью лишились возможности полномасштабных действий стратегического характера

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие РФ в 2025 году освободили более 50 населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях, а также в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Всего из-под оккупации в зонах ответственности группировок войск "Север, "Запад" и "Юг" освобожден 54 населенных пункта: 15 - в Сумской области, 3 - в Луганской Народной Республике, 36 - в Харьковской области", - сказал он, проанализировав данные Минобороны РФ.

Военный эксперт отметил, что в 2025 году армия РФ на рубежах Луганской Народной Республики более чем на 30% увеличила площадь освобожденных территорий в сравнении с 2024 годом. "Наступил существенный перелом боевых действий: вооруженные формирования Украины полностью лишились возможности полномасштабных действий стратегического характера и ведут локальные тактические операции. Невзирая на попытки украинского командования стабилизировать фронт, истощение личного состава, нехватка боеприпасов, вооружения и военной техники, материальных средств не позволяют противнику реализовать задуманное. ВС РФ уверенно выполняют и продолжат выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим РФ [Владимиром Путиным]", - подчеркнул собеседник агентства.