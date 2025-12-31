Герасимов: ВС РФ освободили 32 населенных пункта на Харьковщине и в Сумщине

Как отметил начальник Генштаба, наиболее крупным из них является Волчанск

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Север" освободили 32 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях, наиболее крупным из них является Волчанск. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который проинспектировал группировку войск "Север".

"Группировка войск "Север" завершила освобождение Курской области, в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего осуществляет создание полосы безопасности при граничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Всего взято под контроль около 950 квадратных километров территории и освобождено 32 населенных пунктов, в том числе 14 в Харьковской области и 18 в Сумской. Наиболее крупным из них является город Волчанск", - сказал он.