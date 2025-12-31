ТАСС: ВС РФ уничтожили две штурмовые группы ВСУ у Лимана

Противник наращивает усилия в попытках вернуть утраченные позиции, сообщили российские силовики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. ВСУ безуспешно предприняли попытку контратаки в лесу у Лимана Харьковской области, уничтожены две штурмовые группы противника. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в лесу юго-западнее Лимана бойцы "Севера" продвинулись на 400 м, отразив одну контратаку ВСУ. Противник наращивает усилия в попытках вернуть утраченные позиции. В атаке было задействовано три штурмовые группы 120-й отдельной бригады теробороны. Комплексным огневым поражением две группы из трех полностью уничтожены", - сказал собеседник агентства.