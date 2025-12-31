ТАСС: ВС РФ сорвали попытки ВСУ перебросить боевые группы к Кондратовке

Военные группировки "Север" уничтожили одну из групп противника, вторая понесла потери, сообщили российские силовики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. ВСУ попытались перебросить две боевые группы в направлении Кондратовки Сумской области, но понесли потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Противник предпринял попытку переброски двух боевых групп 158-й отдельной механизированной бригады в направлении Кондратовки. Выдвижение вскрыто аэроразведкой бойцов "Севера". В ходе комплексного огневого поражения одна группа полностью уничтожена, вторая понесла потери", - сказал собеседник агентства.