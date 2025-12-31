В Запорожской области уничтожили часть батальона ВСУ "Волки да Винчи"
Редакция сайта ТАСС
04:42
ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Часть элитного батальона ВСУ "Волки да Винчи", который был создан на базе "Правого сектора" (организация признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ), уничтожена у села Бойково.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в результате массированного удара погибли по меньшей мере 11 боевиков.
"Как минимум 11 военнослужащих "Волки да Винчи" уничтожены у села Бойково в Запорожской области в результате массированных ударов", - рассказал Кимаковский.