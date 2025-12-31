Пленный Заболотный: в Сумской области раненых эвакуировали мирные жители

По словам Владислава Заболотного, военнослужащие с контузией средней и высокой степени тяжести могли оставаться на своих позициях больше пяти дней

© Дарья Цыганкова/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 31 декабря. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины не эвакуировало своих раненых солдат с позиций в Сумской области, военнослужащим приходилось обращаться за помощью к мирным жителям. Об этом ТАСС заявил солдат 5-го погранотряда ВСУ, оператор противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Владислав Заболотный, сдавшийся в плен российским войскам на сумском направлении.

"Приходилось просить местное население, чтобы эвакуировали наших трехсотых (раненых - прим. ТАСС), потому что наше командование было не в состоянии организовать вывоз", - рассказал Заболотный.

Украинский солдат вспомнил случай, когда вблизи села Грабовское их позицию обстреляли и один военнослужащий получил ранения плеча и ноги. Сослуживцы передали командованию про необходимость эвакуации из-за тяжести травм, их заверили, что "будут приниматься меры". "Состояние военнослужащего ухудшалось, поэтому было решено обратиться к местным, с их помощью вывезти [раненого], потому что надеяться [на помощь командования] нет возможности", - добавил Заболотный.

По его словам, военнослужащие с контузией средней и высокой степени тяжести могли оставаться на своих позициях больше пяти дней, командование не организовывало их эвакуацию.