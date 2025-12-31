Подразделения "Запада" отразили три атаки ВСУ на купянском направлении

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Российские военные не допустили прорыв противника в Купянск
09:59
обновлено 10:07
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" за сутки отразили три атаки формирований ВСУ на купянском направлении, не допустив прорыва в Купянск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск. Уничтожено до 30 боевиков и два пикапа", - говорится в сводке министерства обороны. 

