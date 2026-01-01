"Уралвагонзавод" отправил в войска эшелон с новой партией танков Т-90М "Прорыв"

В боевые машины работники УВЗ положили небольшие памятные наборы и индивидуальные аптечки от Народного фронта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") отправил в российские войска эшелон модернизированных танков Т-90М "Прорыв". Об этом сообщили в концерне.

"Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" в преддверии Нового года отправил в российскую армию эшелон танков Т-90М "Прорыв". Эта партия знаменует выполнение всех контрактных обязательств перед Минобороны России в 2025 году", - информировали в концерне, уточнив, что в боевые машины работники УВЗ положили небольшие памятные наборы и индивидуальные аптечки от Народного фронта.

"Сегодня мы передали очередную партию танков Т-90М "Прорыв", которая завершает исполнение плана по гособоронзаказу за 2025 год. Все свои силы мы отдаем, чтобы наша армия получала боевые машины в достаточном количестве и вовремя. Объемы гособоронзаказа растут, но мы делаем все возможное, чтобы исполнить обязательства перед страной. В эти танки мы вложили и частицу нашей души. Урал уже сотни лет - кузница и арсенал России. Пусть наша броня служит надежной защитой русским воинам, хранит их жизни. Возвращайтесь с победой", - заявил исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, слова которого процитировали в пресс-службе концерна.

Там также привели слова военного представителя Минобороны России, который отметил, что танкисты довольны машиной Т-90М и между собой называют ее танком Победы. "Мы держим связь непосредственно с участниками СВО. Особенно в вопросах доработки техники. Т-90М отличается от предшественников, современнее, более совершенные комплекс управления, система управления огнем, улучшена защита танка и система радиоэлектронной борьбы", - подчеркнул представитель военной приемки.

Т-90М "Прорыв" - модернизированная версия платформы танка Т-90, различные модификации которого производятся с 1992 года. Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. "Прорыв" оснащен новым многоканальным прицелом, который обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Кроме того, возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения.