"Уралвагонзавод" укомплектовал новогодними подарками партию танков Т-90М "Прорыв"

Сотрудники УВЗ сделали для танкистов специальные альбомы с детскими поздравительными рисунками и пожеланиями заводчан

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Работники концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") укомплектовали отправленные накануне Нового года в войска танки Т-90М "Прорыв" новогодними наборами, альбомами от детей и индивидуальными аптечками от Народного фронта. Об этом сообщили в концерне.

"Каждую боевую машину укомплектовали тремя новогодними наборами - по числу членов экипажа. Подарки вкладывались в малярно-сдаточном цехе, где боевые машины проходят финальную подготовку перед отправкой. Упаковывали наборы представители молодежной организации "Уралвагонзавода", - информировали в концерне.

Сотрудники УВЗ сделали для танкистов специальные альбомы с детскими поздравительными рисунками и пожеланиями заводчан. Кроме того, Общероссийским народным фронтом с помощью средств спонсоров собраны индивидуальные тактические аптечки по всем современным стандартам: с перевязочными материалами, антисептиками и другими необходимыми принадлежностями.

В УВЗ отметили, что следующие партии танков Т-90М "Прорыв" в наступающем 2026 году будут также уходить с конвейера завода в войска с памятными и востребованными подарками для бойцов.