Саперы группировки войск "Запад" встретят Новый год на передовой

Бойцы уже установили и украсили новогодние елки в спальных расположениях, столовых и местах несения боевого дежурства

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного инженерного саперного батальона 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" встретят Новый год на передовой в зоне СВО и уже подготовили места расположения к празднику. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.

"Проведение торжественных мероприятий в зоне проведения специальной военной операции в дни основных государственных праздников поднимает боевой дух военнослужащих в сложных условиях. Праздник Нового года является одним из важнейших для граждан Российской Федерации, и потому отмечается в том числе на линии боевого соприкосновения", - отметили в военном ведомстве.

По словам заместителя командира роты по военно-политической работе с позывным Боксер, такие праздники позволяют бойцам отвлечься и ощутить "маленькое чудо": из дома им присылают письма, посылки и подарки. "Мы очень благодарны ребятишкам, которые пишут нам на каждые праздники, ребятам очень приятно читать письма. Есть ребята, у которых нет семей, которые из детских домов, и для них это очень ценно и важно", - пояснил военнослужащий.

Кроме того, добавил он, Министерство обороны РФ прислало бойцам подарки, которые им передали перед праздником.

В ведомстве поделились, что бойцы уже установили и украсили новогодние елки в спальных расположениях, столовых и местах несения боевого дежурства. "Любой праздник на передовой, в том числе Новый год, всегда связан с особым риском. Но большинство военных инженеров будут встречать Новый год на боевом посту", - добавили в министерстве.