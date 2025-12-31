Пушилин сообщил о боях в Константиновке

Подразделения российской армии подходят с разных направлений, отметил глава ДНР

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Городские бои проходят в Константиновке ДНР, подразделения российской армии подходят с нескольких направлений.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Константиновское направление для нас тоже в последний период времени особенно в центре внимания, потому что там идут городские бои, с нескольких направлений уже подходят наши подразделения", - сказал Пушилин.