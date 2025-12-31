В Херсонской области бойцы ВС РФ украсили блиндажную елку детскими письмами

Послания от детей положили на елку и под елку, рассказал рядовой с позывным Ветер

ГЕНИЧЕСК, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 49-й армии группировки войск "Днепр" готовятся отметить Новый год на передовой в Херсонской области. Бойцы украсили елку детскими письмами, передает корреспондент ТАСС.

"Когда сегодня мы начали украшать елочку, игрушек оказалось маловато. Вспомнили, что дети присылали нам письма с гуманитарной помощью. Решили под елку и на елку положить, украсить. Перед боем курантов будем их читать, немного сердце погреет", - сказал ТАСС рядовой с позывным Ветер.

Он отметил, что бойцы стараются сохранить ощущение праздника в условиях боевой обстановки.

"От всей души поздравляю всех с наступающим новым 2026 годом. Я хочу пожелать мирного неба над головой, настоящего семейного счастья. Передаю огромный привет нашим мамам, бабушкам, сестрам, женам, дочерям от нашего мужского военного братства. Победа будет за нами", - подчеркнул рядовой с позывным Сенсей.