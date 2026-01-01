В Курской области прошел новогодний концерт для бойцов группировки "Север"

Перед военными выступил творческий коллектив Первой фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Творческий коллектив Первой фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа провел новогодний концерт для военнослужащих в госпитале Курской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В одном из госпиталей Курской области выступил творческий коллектив Первой фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа. В рамках мероприятия были исполнены традиционные праздничные композиции. Кроме того, при содействии депутатов Государственного совета Республики Коми военнослужащим были вручены ценные подарки", - говорится в сообщении.

Помимо концерта от творческого коллектива, бойцов навестил Дед Мороз. "Загадай желание в ночь под Новый год. Вы ж мои солдатики, праздник к нам идет!" - поздоровался с военнослужащими Дед Мороз. Он пожелал им счастья, мира, добра и благополучия, а также, чтобы они поскорее выздоровели и вернулись домой.

Оператор БПЛА с позывным Актер рассказал, что мероприятие ему очень понравилось. "Подняли настроение, создали новогоднюю атмосферу, что очень радует нас. Конечно, в больнице такого нет, и увидеть это в живую было очень классно", - поделился впечатлениями военнослужащий.

Стрелок с позывным Немец подчеркнул, что такие поздравления позволяют почувствовать, что бойцов не забыли, что есть желание помочь ребятам развеяться. "Мероприятия такие очень нужны для психологической отдышки. Ребята чувствуют приближение Нового года, ждут изменения в следующем году", - отметил военнослужащий, добавив, что такие мероприятия позволяют отдохнуть душой.