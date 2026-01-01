Сотрудники военной автоинспекции поздравили жителей ЛНР с Новым годом

Автоинспекторы посетили семьи и пожилых людей, чтобы лично поздравить их с праздником

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Военнослужащие военной автоинспекции группировки войск "Запад" провели благотворительную акцию и поздравили с Новым годом жителей населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Военнослужащие территориальной военной автомобильной инспекции группировки войск "Запад" провели благотворительную акцию для жителей населенных пунктов Луганской Народной Республики. Целью мероприятия стала поддержка местного населения и создание праздничного настроения в канун зимних праздников", - рассказали в министерстве.

Там уточнили, что автоинспекторы посетили семьи и пожилых людей, чтобы лично поздравить их с Новым годом. Жителям были вручены продуктовые наборы с предметами первой необходимости и сладкие подарки.

"В ходе общения военные передали теплые пожелания мира, здоровья и благополучия в новом году. Они отметили важность взаимопомощи, сплоченности и сохранения традиционных ценностей, особенно в праздничное время", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что данное мероприятие продолжает традицию военно-патриотической и гуманитарной работы группировки войск "Запад", направленной на укрепление связи между военнослужащими и населением.