ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки 32 блиндажа и 10 дронов

Бойцы ВС РФ также поразили два пункта управления БПЛА противника

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск 10 беспилотников и 2 пункта управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены 10 антенн связи, 2 наземных робототехнических комплекса, 32 блиндажа и укрытия ВСУ, 5 антенн и 2 пункта управления БПЛА, сбито 10 беспилотников противника", - сказал Астафьев.