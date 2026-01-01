БПЛА "Севера" сорвали ротацию ВСУ в Сумской области

Бойцы ВС РФ уничтожили машину и личный состав противника

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север" сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Противник попытался воспользоваться неблагоприятными погодными условиями и произвести ротацию личного состава в зоне проведения боевых действий. Однако, еще на подъезде к позициям, бронеавтомобиль был поражен расчетами FPV-дронов на оптоволоконном управлении с кумулятивной боевой частью. Специалисты войск БПС нанесли несколько ударов и полностью уничтожили машину и личный состав ВСУ, находящийся в ней", - отметили в военном ведомстве.

Там добавили, что войска беспилотных систем систематично выбивают противника и не позволяют производить ротацию личного состава ВСУ в полосе безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины.